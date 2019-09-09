В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 8 сентября на территории посёлка Пушкино произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, на улице Пушкина загорелся жилой дом №99. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.

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Источник: 13.mchs.gov.ru