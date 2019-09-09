В Мордовии легковушка врезалась в газовую опору

В Мордовии легковой автомобиль врезался в газовую опору.

Указанное происшествие произошло в ночь на 8 сентября. На 74-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в газовую опору.

Водитель легковушки был доставлен в ближайшую больницу.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Ковылкино в ДТП пострадал 23-летний мотоциклист.

Источник: vk.com/pro_10tvrm