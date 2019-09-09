На территории одного из предприятий Мордовии произошел пожар

В Чамзинском районе произошел пожар на территории предприятия.

Поздним вечером 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Комсомольский. Возгорание было зафиксировано на территории предприятия «Мордовцемент». Огонь вспыхнул в цеху обжига. Площадь распространения пламени составила 50 квадратных метров.

Пламя уничтожило холодильную установку.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru