41-летний житель Мордовии фиктивно прописал в своем доме двух иностранцев

В Мордовии 41-летний местный житель фиктивно прописал в своем доме двух граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце июля нынешнего года 41-летний житель села Пензятка прописал в принадлежащем ему доме двух граждан Узбекистана 1976 и 1995 годов рождения, которые фактически проживают в том же населенном пункте, но по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф