В Ромодановском районе горел жилой дом

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло вечером 8 сентября на территории села Малые Березники. На улице Дорожной загорелся жилой дом №11. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 96 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru