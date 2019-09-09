Сотрудники полиции изъяли наркотики у безработного жителя Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 42-летнего безработного жителя Мордовии.

В посёлке Ялга стражи порядка на улице Полевой Стан задержали 42-летнего безработного жителя села Макаровка, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,36 г.

Мужчина заявил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для личного употребления.

В отношении жителя села Макаровка было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф