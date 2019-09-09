В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже одежды

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня, который подозревается в краже одежды из магазина.

Днём 6 сентября неизвестный гражданин, находясь в спортивном магазине, расположенном по адресу – улица Гагарина, похитил мужской джемпер и брюки.

Предполагаемый похититель был одет в куртку, шорты темного цвета и темные кроссовки.

Все, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342)29-77-88 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают жителя села Большие Березники, скрывшегося от органов дознания.

Источник: 13.мвд.рф