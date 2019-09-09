В Атюрьево горела деревянная постройка

В Атюрьево произошло возгорание деревянной постройки.

Утром 8 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Демократической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит деревянная постройка. Площадь распространения пламени составила 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания деревянной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru