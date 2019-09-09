В Саранске осудили уроженца Азербайджана, ударившего полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении уроженца Азербайджана, который ударил сотрудника полиции.

Вечером 30 мая нынешнего года стражи порядка производили изъятие контрафактной алкогольной продукции в кафе «Мельба», расположенном по адресу – улица Льва Толстого. 39-летний уроженец Азербайджана, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, поинтересовался причиной изъятия спиртного. Полицейские представились, предъявили свои удостоверения, рассказали о совершаемых ими действиях, а затем попросили мужчину не мешать и покинуть помещение. В ответ на это уроженец Азербайджана принялся возмущаться. Полицейские попытались вывести мужчину из кафе. Последний принялся оказывать сопротивление. В определенный момент уроженец Азербайджана оттолкнул одного из полицейских, а затем выбежал на улицу.

Стражи порядка проследовали за мужчиной. На улице полицейские попросили уроженца Азербайджана проехать с ними в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. В ответ на это мужчина несколько раз ударил одного из представителей правоохранительных органов, вследствие чего последний получил перелом кости левой руки.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении уроженца Азербайджана была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru