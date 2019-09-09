Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии присоединились к акции «Воскресение души»

В актовом зале УФСИН РФ по Мордовии прошло просветительское мероприятие, посвященное 120-летию произведения Льва Толстого под названием «Воскресение».

Участники указанного мероприятия узнали об истории создания упомянутого романа Льва Толстого. Кроме того, присутствующим были показаны фильмы «Кресты: прощание» и «Остров Сахалин: от Чехова до наших дней».

Данное мероприятие было проведено в рамках акции под названием «Воскресение души».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su