В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №10 при досмотре личных вещей гражданки, которая прибыла на длительное свидание к осужденному к 5 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали сим-карту, спрятанную ухищренным способом в косметичке.

Сотрудники исправительной колонии №18 во время обхода территории, прилегающей к прогулочным дворикам ШИЗО и ПКТ, обнаружили и конфисковали сверток, в котором находился мобильный телефон.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su