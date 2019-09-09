В УФСИН РФ по Мордовии выбирают лучшего начальника караула

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии был проведен первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула.

Целями проведения указанного конкурса стали совершенствование профессиональных знаний и навыков, усвоение требований приказов и инструкций, а также изучение уровня знаний сотрудников и их способностей принимать правильные решения при осложнении обстановки.

В ходе смотра-конкурса был проведен строевой смотр с принятием зачетов по знанию строевого устава и выполнение строевых приемов с оружием и без него.

Также были приняты зачеты по специальной, физической и огневой подготовке.

Кроме того, на стрельбище исправительной колонии №13 были проведены практические стрельбы по выполнению первого спортивного упражнения учебных стрельб.

Читайте также о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии присоединились к акции «Воскресение души».

Источник: 13.fsin.su