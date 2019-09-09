В Саранске подготовка жилого фонда к зиме находится на завершающей стадии

В ходе оперативного совещания, которое прошло 9 сентября в администрации Саранска, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки жилого фонда к зимнему периоду.

Во всех районах города промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов находится на завершающей стадии.

Глава Администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что промывка проведена в 98%, опрессовка выполнена в 94% от общего количества многоквартирных домов.

В Пролетарском районе города промывка проведена в 97%, опрессовка - в 93% от общего количества МКД. Об этом сообщил глава администрации данного района Александр Кузьмин.

В Октябрьском районе Саранска промывка выполнена в 94%, опрессовка в 85% от общего количества многоквартирных домов. Соответствующую информацию сообщил глава районной администрации Сергей Мальченков.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал руководителей районов на этой неделе заняться вопросами отопления многоквартирных домов, а остальные дела отложить. Также градоначальник заявил о необходимости заставлять управляющие компании быстрее работать.

Также читайте о том, что в Саранске увеличился уровень безработицы.

Источник: adm-saransk.ru