В Саранске подготовка жилого фонда к зиме находится на завершающей стадии

В ходе оперативного совещания, которое прошло 9 сентября в администрации Саранска, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки жилого фонда к зимнему периоду.
Во всех районах города промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов находится на завершающей стадии.
Глава Администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что промывка проведена в 98%, опрессовка выполнена в 94% от общего количества многоквартирных домов.
В Пролетарском районе города промывка проведена в 97%, опрессовка - в 93% от общего количества МКД. Об этом сообщил глава администрации данного района Александр Кузьмин.
В Октябрьском районе Саранска промывка выполнена в 94%, опрессовка в 85% от общего количества многоквартирных домов. Соответствующую информацию сообщил глава районной администрации Сергей Мальченков.
Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал руководителей районов на этой неделе заняться вопросами отопления многоквартирных домов, а остальные дела отложить. Также градоначальник заявил о необходимости заставлять управляющие компании быстрее работать.
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Источник: adm-saransk.ru