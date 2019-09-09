В Саранске благоустроили 28 дворов

В Саранске в нынешнем году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 28 придомовых территорий.

Благоустройство трех дворовых территорий стало возможным благодаря экономии средств при проведении электронных аукционов.

В Пролетарском районе во всех 10 дворах работы закончены. На территории практически всех дворовых территорий Октябрьского района благоустройство полностью завершено, только по одному адресу осталось закончить работы по установке и запуску наружного освещения. В отношении подрядной организации ООО «Дорожник», которая не укладывалась в предусмотренные контрактом сроки, были применены штрафные санкции на общую сумму 800 тыс. рублей. Половина суммы уже поступила в городской бюджет.

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Источник: adm-saransk.ru