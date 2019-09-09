В Саранске обсудили ликвидацию разрытий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, которое прошло 9 сентября, обратил внимание административно-технической инспекции на соблюдении сроков по ликвидации разрытий.

В настоящее время на территории города насчитывается 205 разрытий. 151 разрытие является просроченным.

Заместитель начальника административно-технической комиссии Татьяна Шеворакова сообщила, что в ближайшее время АО «СаранскТеплоТранс» должно сдать все разрытия, а также отметила, что по многим адресам разрытия были ликвидированы, но не было восстановлено благоустройство.

Пётр Тултаев призвал применять санкции в случае нарушения сроков ликвидации разрытий.

Также градоначальник дал поручение главам районных администраций и административно-технической инспекции провести разъяснительную работу среди жителей частного сектора о недопустимости сжигания мусора, ботвы и листвы на приусадебных участках.

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Источник: adm-saransk.ru