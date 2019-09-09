В Саранске пройдет мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Указанное мероприятие будет проведено 11 и 20 сентября. Главными целями операции являются профилактика ДТП с участием пеших участников дорожного движения и контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов.

В период с января по август на территории Саранска произошло 79 дорожно-транспортных происшествий. В результате данных инцидентов 3 человека погибли и ещё 79 получили травмы.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф