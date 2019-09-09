В Мордовии в результате ДТП погиб 50-летний мотоциклист

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний мотоциклист.

Указанное происшествие произошло вечером 6 сентября на территории Краснослободского района. По предварительной информации, 50-летний водитель мотоцикла марки «Урал» по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Полученные мотоциклистом телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: гибдд.рф