Более тысячи выпускников школ Саранска остались в Мордовии

В школах Саранска обучаются более 33 тыс. детей.

В нынешнем году первоклассниками школ Саранска стали 3908 детей, которые будут обучаться в 143 классах.

Из 1315 выпускников школ Саранска местом обучения выбрали Мордовию 1032 человека, 961 из них будет учиться в высших учебных заведениях региона, 43 человека будут получать специальности в учреждениях среднего профессионального образования.

279 выпускников будут обучаться в высших и средних специальных учебных Мордовии. Кроме того, четыре выпускника будут обучаться за пределами России.

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Источник: adm-saransk.ru