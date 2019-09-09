Пётр Тултаев прокомментировал перенос остановки «Студенческая»

На прошлой неделе жители юго-западной части Саранска активно обсуждали и обращались к мэру Саранска Петру Тултаеву по поводу переноса остановки общественного транспорта «Студенческая».

7 сентября Пётр Тултаев побывал на месте и дал конкретные поручения. Градоначальник заявил, что решения о переносе остановок общественного транспорта нужно принимать, предварительно изучив мнение горожан. Глава городской администрации отметил, что место расположения остановки полностью устраивало жителей Саранска, по причине чего её нужно вернуть.

Кроме того, мэр города распорядился оборудовать заездной карман, если имеет место соответствующая необходимость.

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Источник: adm-saransk.ru