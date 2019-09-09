В Саранске парень и девушка пытались ограбить киоск

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали парня и девушку, которые пытались ограбить киоск.

В ночь на 7 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в юго-западной части Саранска молодые люди пытаются проникнуть в торговый киоск.

Прибыв на место происшествия, группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила открытую дверь со следами взлома.

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 24-летний парень и его 20-летняя знакомая.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia