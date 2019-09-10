В Саранске безработный мужчина ограбил свою сожительницу

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний мужчина, который подозревается в похищении украшений у своей сожительницы.

Стражами порядка было установлено, что 31-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, похитил ювелирные украшения своей 44-летней сожительницы и сдал их в ближайшие ломбарды, получив за это 21 тыс. рублей. Полученные деньги мужчина потратил на выпивку и разного рода развлечения. Стоит отметить, что реальная стоимость украденных подозреваемым украшений составляет около 50 тыс. рублей. Женщина в момент похищения имущества гостила у своего сына, который проживает в другом городе.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф