Житель Саранска во время ссоры убил знакомого

В Саранске сотрудники полиции задержали 55-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего 43-летнего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что поздним вечером 6 сентября 43-летний гражданин, проживавший в доме, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября, в своей квартире распивал алкогольные напитки в компании двух знакомых. В ходе попойки хозяин жилья из-за малозначительного повода поссорился с одним из собутыльников 55-летнего возраста. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента ножом в область лопатки. От полученного ранения пострадавший скончался.

55-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф