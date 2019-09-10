Житель Рузаевки, ударивший сотрудника ГИБДД, был оштрафован

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 32-летнего жителя Рузаевки, который ударил сотрудника Госавтоинспекции.

17 июня текущего года в Рузаевке сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 32-летний местный житель. Автомобилист пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Находясь в салоне патрульной машины, житель Рузаевки, возмутившись тем, что его транспортное средство отправят на штрафстоянку, попытался выйти на улицу. Дабы покинуть салон автомобиля стражей порядка, мужчина ударил одного из сотрудников Госавтоинспекции кулаком в область лица.

Решением суда в отношении жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Саранске осудили уроженца Азербайджана, ударившего полицейского.

Источник: 13.мвд.рф