Житель Мордовии сдал в пункт приема металлолома автомобиль односельчанина

В Мордовии житель села Атемар похитил и сдал в пункт приема металлолома автомобиль односельчанина.

53-летний житель указанного села, ранее имевший проблемы с законом, обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2108, принадлежащий мужчине, который проживает на одной с ним улице. Внешний вид транспортного средства свидетельствовал о том, что оно не используется законным владельцем, по причине чего подозреваемый решил, что односельчанину машина больше не нужна. 53-летний сельчанин попросил своего знакомого на его автомобиле марки УАЗ отбуксировать упомянутое транспортное средство до ближайшего пункта приема металлолома. Последний, будучи уверенным в том, что машина принадлежит подозреваемому, выполнил просьбу. За похищенный автомобиль 53-летний мужчина выручил 6 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф