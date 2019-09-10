В аэропорту Саранска появились новые средства отпугивания птиц

Аэропорт Саранска продолжает улучшать орнитологическую ситуацию.

С целью создания полного контура защиты по всему периметру аэродрома наряду с имеющимися биоакустическими установками и пропановыми пушками для отпугивания птиц аэропорт Саранска приобрел новые визуальные средства отпугивания «Зеркальный шар», которые представляют собой сферы с маленькими зеркалами.

Отраженные большим количеством зеркал блики дают сильный отпугивающий эффект в отношении птиц. Визуальный отпугиватель действует на многих пернатых вне зависимости от видовой принадлежности.

Предпринятые меры позволят повысить эффективность работы орнитологической службы.

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Источник: aviamordovia.ru