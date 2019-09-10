Жительница Саранска, решившая купить одежду по низкой цене, осталась без денег

В Саранске 34-летняя местная жительница, решившая приобрести одежду по низкой цене, была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 34-летняя сотрудница одного из учреждений Саранска обнаружила в популярной социальной сети объявление о продаже одежды известных брендов по низким ценам. Женщина связалась с продавцом и перечислила на указанный им банковский счет денежные средства в сумме 15,5 тыс. рублей. В оговоренные сроки горожанка не получила товар. Продавец не отвечал на сообщения покупательницы, а спустя некоторое время добавил её аккаунт в черный список.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф