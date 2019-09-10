В Темникове горела автомойка

В Темникове произошло возгорание автомойки.

Указанное происшествие произошло ранним утром 9 сентября. На улице Демократической загорелась автомойка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 200 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания автомойки в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru