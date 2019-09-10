Неизвестный мошенник ограбил 70-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 70-летняя местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 70-летней пенсионерке, проживающей в юго-западной части Саранска, позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что женщине были начислены бонусы. Затем незнакомец попросил горожанку назвать номер её банковской карты, код безопасности от неё и пароль, полученный в смс-сообщении. Жительница Саранска предоставила якобы работнику банка необходимую информацию. Затем женщина обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме более 7,5 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф