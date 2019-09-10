В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 39-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 39-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 9 сентября недалеко от населенного пункта Скрябино. По предварительной информации, 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Тойота», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован в травматологическое отделение РКБ №4.

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Источник: гибдд.рф