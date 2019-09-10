В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, по причине которого телесные повреждения получили два человека.

ДТП произошло днём 9 сентября на 451-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 35-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21124 в определенный момент движения потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 39-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф