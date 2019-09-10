В Мордовии полицейские подвели итоги мероприятия «Фиктивная регистрация»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Фиктивная регистрация».

Указанное мероприятие проводилось на территории региона в период с 27 по 30 августа.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражами порядка было составлено 110 протоколов об административном правонарушении по линии регистрационно-паспортной работы. Сумма наложенных штрафов составила 101,6 тыс. рублей.

Кроме того, было установлено, что 35-летняя жительница Зубово-Полянского района фиктивно поставила на регистрационный учет по месту пребывания своего ребенка 2018 года рождения, предъявив свидетельство о рождении, полученное по подложным документам.

Также стажи порядка установили, что жительница Лямбирского района 1977 года рождения фиктивно поставила на миграционный учет двух граждан Узбекистана.

Помимо этого, было установлено, что жительница Рузаевского района 1984 года рождения фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей помещении гражданина Таджикистана.

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Источник: 13.мвд.рф