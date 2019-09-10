В УФСИН РФ по Мордовии было проведено тактико-строевое занятие с сотрудниками, входящими в состав сводного отряда.

В ходе указанного занятия были отработаны действия сотрудников сводного отряда при розыске и задержании осужденных, совершивших побег из-под охраны, путем проведения специальной операции способом поиска в блокированном районе.

Мероприятие проводилось с целью обучения личного состава сводных отделов учреждений УФСИН РФ по Мордовии правильным действиям в составе группы поиска, группы блокирования, группы окружения при розыске осужденных, совершивших побег.

В завершение мероприятия руководителям были даны рекомендации о доработке слабо усвоенных вопросов.

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Источник: 13.fsin.su