В Мордовии осужденные приняли участие в акции «Воскресение души»

Осужденные, содержащиеся в исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в акции «Воскресение души», посвященной 120-летию произведения Льва Толстого «Воскресение».

Для женщин были организованы публичные чтения отрывков из романа «Воскресение». Кроме того, на сцене клуба исправительного учреждения были поставлены сценические миниатюры по сюжету произведения.

Также сотрудниками психологической лаборатории колонии с осужденными был проведен психологический тренинг, направленный на переосмысление прежней жизни.

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Источник: 13.fsin.su