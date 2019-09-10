В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 9 сентября на пересечении улиц Осипенко и Студенческой. Не смогли разъехаться три автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru