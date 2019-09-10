В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в повреждении чужого автомобиля

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 59-летний мужчина, который подозревается в повреждении чужого автомобиля.

Днём 9 сентября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома мужчина наносит повреждения автомобилю марки «Лада-Приора», принадлежащему 20-летнему парню. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили транспортное средство, у которого была помята дверь и сломано боковое зеркало. Возле машины находился 59-летний мужчина, который её и повредил.

Для дальнейшего разбирательства 59-летний гражданин был передан в отделение полиции №4 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia