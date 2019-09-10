Житель Ковылкино жестоко избил своего знакомого

В Ковылкино сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, который жестоко избил своего 32-летнего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 32-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился во дворе дома, расположенного по адресу – улица Гагарина. В определенный момент мужчина выкрикнул несколько фраз в сторону своего 31-летнего знакомого, который проезжал мимо на личном автомобиле. Последний, посчитав слова, направленные в свой адрес, оскорбительными, остановил машину и вышел из салона. Затем автомобилист несколько раз ударил обидчика кулаком по голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины раны и ушибы скул, лба и височно-теменной области, а также отек головного мозга.

31-летний мужчина был задержан. В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф