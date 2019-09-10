В Саранске 15 сентября изменятся схемы движения общественного транспорта

В Саранске 15 сентября будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Общественный транспорт изменит маршруты движения с 13:30.

Автобусные маршруты №№1, 32, 40 будут следовать по улице Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусные маршруты №№7, 13, 17, 31 проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусные маршруты №№15, 16, 28, 37, 44, 45 будут двигаться по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова и далее по привычным по маршрутам.

Автобусные маршруты №№19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 36, 38 проследуют от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут №5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный».

Автобусы по маршруту №6 будут заменены на троллейбусы с 06:00.

Автобусный маршрут №8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту.

Автобусный маршрут №20 вместо улиц Московской и Рабочей будет осуществлять движение по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут – улицу Волгоградскую.

Автобусный маршрут №27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, улицам Севастопольской, А. Невского, Осипенко.

Автобусный маршрут №29 будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.

Троллейбусы по маршруту №5 будут заменены на автобусы с 06:00. С 13:30 транспорт будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа троллейбусного маршрута №15 и автобусного маршрута №14 будет приостановлена с 06:00. Вместо троллейбусного маршрута №15 будет усилена работа автобусного маршрута №20, вместо автобусного маршрута №14 – работа троллейбусного маршрута № 13.

Причиной данных изменений является проведение футбольного матча между командами из Тамбова и Москвы на стадионе «Мордовия Арена».

После матча горожане до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте с остановок по улицам Полежаева и Коммунистической, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и в юго-западную часть Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru