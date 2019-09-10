14 сентября юношеская хоккейная команда «Мордовия» проведет игру с соперниками из Оренбурга

14 сентября стартует первенство России по хоккею среди юношей 2002 года рождения.

Хоккейная команда «Мордовия», выступающая в группе «Регион Поволжье», дивизион «Запад» ЮХЛ, в рамках первой игры примет на своей площадке ХК «Юниор – Газпром добыча» из Оренбурга. Начнется матч в 17:00 14 сентября.

Также соперниками «Мордовии» в текущем сезоне станут «Ракета» (Саров), «Спартак» (Чебоксары), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Лада-Веста» (Тольятти), «Сокол» (Новочебоксарск), «Комета» (Самара), «Дизель» (Пенза), «Кристалл» (Саратов).

По информации «Известий Мордовии».

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