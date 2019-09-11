В Рузаевском районе загорелся заброшенный дом

В Рузаевском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Вечером 10 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Пишля. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся заброшенный дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 32 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru