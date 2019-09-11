В Саранске сотрудники полиции изъяли наркотики у 18-летнего парня

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 18-летний молодой человек, который подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Вечером 9 сентября стражами порядка был остановлен автомобиль одной из служб такси Саранска. В салоне данного транспортного средства в качестве пассажира находился 18-летний парень. В ходе личного досмотра указанного молодого человека сотрудники полиции обнаружили и конфисковали полиэтиленовый пакетик с синтетическими наркотиками массой 0,49 г.

Парень заявил, что наркотики хранил для личного употребления.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф