В Мордовии горел заброшенный сельский клуб

В Краснослободском районе произошло возгорание заброшенного сельского клуба.

Указанное происшествие произошло вечером 10 сентября в селе Колопино. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка, в которой ранее располагался сельский клуб. Огонь распространился на площади 90 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru