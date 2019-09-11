Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Большеберезниковского района, который страдает потерей памяти.

Шалаев Анатолий Андреевич 1950 года рождения, являющийся жителем села Софьино Большеберезниковского района, 13 августа 2011 года ушел из дома. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин страдает потерей памяти.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83436)2-23-70, 2-13-74 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф