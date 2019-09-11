Жителя Ромоданово оштрафовали за нанесение побоев работнице магазина

В Ромоданово суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в нанесении побоев работнице магазина.

Вечером 8 марта нынешнего года житель Ромоданово, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в магазине. Мужчина предложил работнице торгового заведения встречаться с ним. Получив отказ, гражданин разозлился, а затем принялся наносить побои сотруднице магазина. Последней удалось оказать сопротивление и убежать.

Решением суда в отношении жителя Ромоданово была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Также читайте о том, что житель Ковылкино жестоко избил своего знакомого.

Источник: 13.мвд.рф