В Саранске полицейские задержали подозреваемых в краже ливневых решеток

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в краже ливневых решеток.

Стражами порядка было установлено, что за одну ночь 31-летний житель Саранска и 27-летний житель посёлка Луховка похитили 20 чугунных ливневых решеток на территории Ленинского и Октябрьского районов города. Для перевозки похищенного подозреваемые использовали автомобиль своей знакомой. Украденные ливневые решетки мужчины сдали в пункты приема металлолома, получив за это около 15 тыс. рублей. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в повреждении чужого автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф