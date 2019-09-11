Полицейские разыскивают жителя Мордовии, который весной прошлого года пропал без вести

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района.

Николаев Николай Серафимович 1971 года рождения, являющийся жителем села Ст. Найманы Большеберезниковского района, ранним утром 8 апреля прошлого года ушел из дома. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в матерчатую куртку черного цвета, черные резиновые сапоги и брюки черного цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83436) 2-23-70, 8(83436)2-13-74 или 02.

Ранее сообщалось о том, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Большеберезниковского района, который страдает потерей памяти.

Источник: 13.мвд.рф