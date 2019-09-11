В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате

В Чамзинском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 25 работников ООО «Нива» не получили заработную плату по причине отсутствия денежных средств после проведения весенних посевных работ. Сумма задолженности по зарплате составила более 1,1 млн рублей.

Прокурор Чамзинского района внес представление руководителю указанной организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В суд было направлено 25 заявлений о выдаче судебного приказа, которые были рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по постановлению прокурора руководитель ООО «Нива» был оштрафован на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru