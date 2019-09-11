В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, имеющей задолженность по обязательным платежам

В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района было установлено, что ООО «Селищинское» имеет задолженность по обязательным платежам.

Межрайонная ИФНС РФ №7 по Мордовии направила в прокуратуру упомянутого района постановление о наложении ареста на имущество указанной организации в размере более 428 млн рублей.

Прокуратурой Краснослободского района было принято решение о санкционировании ареста имущества ООО «Селищинское».

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Источник: prokrm.ru