В Саранске прошел бизнес-марафон среди лиц с нарушением зрения

В Саранске прошел городской интеллектуальный бизнес-марафон «12 стульев» среди лиц с нарушением зрения.

Указанное мероприятие прошло 6 сентября в актовом зале ООО «МП «Искра».

Целями бизнес-марафона стали всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью и дальнейшее совершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации молодых инвалидов по зрению, расширение процесса интеграции инвалидов в общество, развитие содержательного досуга, популяризация научных знаний среди молодых инвалидов по зрению с применением новейших информационных технологий.

Участниками марафона стали 8 команд. Многие инвалиды по зрению впервые участвовали в подобной интеллектуальной игре.

Победители марафона были награждены дипломами и ценными призами.

Также читайте о том, что в Саранске 15 сентября изменятся схемы движения общественного транспорта.

Источник: adm-saransk.ru