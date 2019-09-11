В Саранске прошел бизнес-марафон среди лиц с нарушением зрения

В Саранске прошел городской интеллектуальный бизнес-марафон «12 стульев» среди лиц с нарушением зрения.
Указанное мероприятие прошло 6 сентября в актовом зале ООО «МП «Искра».
Целями бизнес-марафона стали всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью и дальнейшее совершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации молодых инвалидов по зрению, расширение процесса интеграции инвалидов в общество, развитие содержательного досуга, популяризация научных знаний среди молодых инвалидов по зрению с применением новейших информационных технологий.
Участниками марафона стали 8 команд. Многие инвалиды по зрению впервые участвовали в подобной интеллектуальной игре.
Победители марафона были награждены дипломами и ценными призами.
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Источник: adm-saransk.ru