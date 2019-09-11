Авиакомпания «РусЛайн» расширит маршрутную сеть через аэропорт Саранска

В следующем году будет расширена маршрутная сеть через аэропорт Саранска.

16 сентября текущего года авиакомпания «РусЛайн» начнет осуществлять регулярное авиасообщение между Москвой и Саранском. Стоит отметить, что самолеты данной авиакомпании уже осуществляют рейсы из Мордовии в Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды.

В следующем году «РусЛайн» планирует расширить маршрутную сеть через аэропорт Саранска, о направлениях полетов пока что не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».

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