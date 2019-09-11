В Больших Березниках в результате ДТП пострадали два человека

В Больших Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло днём 10 сентября на улице Пионерской. По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2109, совершая обгон, врезался в автомобиль марки УАЗ, который двигался впереди. После соударения второе транспортное средство опрокинулось.

Водитель ВАЗа и его 36-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm